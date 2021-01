Aita valida 2020. aasta parimad raamatud! 

Apollo turundusjuhi Ardo Krassi sõnul ilmus möödunud aastal eestlaste sulest mitmeid väga häid raamatuid, mis väärivad esiletõstmist. „Apollo raamatueksperdid tegid koos Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Lastekirjanduse Keskusega ära suure ja põhjaliku eeltöö ning valisid välja kuues kategoorias kümme teost ehk kokku 60 raamatut, mille seast parimate väljaselgitamisel loodame lugejate arvamusele,“ ütleb ta ning lisab, et parimaid raamatuid ei selgitata välja müüginumbrite põhjal, vaid võitjaks kuulutatakse teosed, mis tõepoolest lugejatele korda läksid ja meelde jäid.

Oma lemmiku saab valida ilukirjanduse, luule-, laste-, populaarteadusliku- ja käsiraamatu kategoorias ning kuuenda kategooriana on hääletusel sümbioos eestlusest, eestlastest ja Eestist. Viimane kategooria on žanrilt mitmekesine, sisaldades mitmeid tuntud eesti inimeste elulugusid, ajaloosündmusi ja pildilist Eesti lugu.

„Valikus on 2020.aastal ilmunud raamatud, mis on rohket tähelepanu pälvinud ning omas žanris uudse lähenemisega teosed. Sel aastal said väga suurt tähelepanu tervisega seotud raamatud, mille oli kirjutanud mõni tuntud inimene, kes jagas oma isiklikke kogemusi vaimse või füüsilise tervise teemal. Eesti ilukirjanduses tõusid esile juba teada tuntud autorid ning sama võib öelda ka lastekirjanduse kohta. Kokkuvõttes oli viljakas aasta ning ilmus väga palju põnevaid ja harivaid raamatuid. Kuid millised raamatud erinevates kategooriates parimateks kuulutatakse, selguvad häälte kokku lugemisel 18. veebruariks,“ räägib Krass.