Riina Solman Henrik Normanni paroodiast: võtan seda pigem komplimendina 

""Edekabelisse" parodeeritavate hulka sattumist võtan pigem komplimendina. Sisukas saade oli, ei ole midagi öelda! Muidugi on andekaid ja värvikaid kujusid nagu Maire Aunaste, Irja Lutsar või Brigitte Susanne Hunt lõbusam Normani-peeglis vaadata. Mul endal on sellise värvikuseni veel mõned sammud astuda," lisab Solman.

Rahvastikuminister sai saatest aga hea idee: "Hommikune lipuheiskamine tuleb ära korraldada maakodus, suvilas, kuhu koroonaisolatsiooni on tulnud nii mõnigi kord pakku minna, sealhulgas lipupäeval. Seal me veel lippu heisanud ei ole, mistõttu asusin lipuvabriku seinalt sobivat varrast ja lippu vaatama. Pirrud kahest otsast lausa lõkendama panna...mnjaah, abikaasa on olnud varasemas elus küll Päästeameti töötaja, siiski tulega mängimist ei soovita, las jääb aega, kuni ükskord Kalev koju jõuab oma rahval õnne tooma."