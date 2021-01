SEGASED LOOD: endine Bondi-tüdruk ei olegi surnud?! 

Filmist "007: Surma palge ees" (1985) tuntud Robertsi elukaaslane Lance O'Brien ja pressiesindaja Mike Pingel teatasid pühapäeval, et näitlejanna suri 65 aasta vanuses. Tanya olevat jõuluõhtul oma California kodu lähistel koertega jalutamas käinud, kuid koju naasnult kokku varisenud.

O'Brien andis esmaspäeval parajasti telesaatele "Inside Edition" intervjuud, kui sai haiglast telefonikõne: Roberts polevatki surnud. "Te tahate öelda, et ta on elus?" ütles vapustatud mees (kes on end nimetanud nii Tanya abikaasaks kui elukaaslaseks) otse-eetris ja puhkes nutma, vahendab Daily Mail.