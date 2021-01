Inimesed Mati Karmin: „Kas skulptor peaks enne ära surema, et ta töö vastuvõetavaks kuulutataks?“ Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M

TÜLIÕUN: Jaak Joala mälestusmärk lõi rahva kahte vaenulikku leeri. Foto: Kenno Soo

„Paraku on nii, et Eestis ei sünni ükski skulptuur ilma suure tüli ja kraaklemiseta. Iga Eestis kerkiv monument on juba enne avamist piltlikult öeldes kuumaks köetud,“ tõdeb oma esimeses intervjuus ajakirjandusele pärast päevapealt kurikuulsaks saanud Jaak Joala mälestussamba avamist Viljandis skulptor Mati Karmin.