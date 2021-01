Marilin Sikkal meenutab telefonikõnet pärast abikaasa õnnetust: ma kukkusin... olen kiirabiautos, sõidan haigla poole 

Marilin Sikkal on moedisainer, kelle kollektsioonid löövad laineid maarjamaa kõige hinnatumatel moeüritustel. Ent vähesed teavad, et rõivadisaini juurde viis tema abikaasaga juhtunud õnnetus. „Seda mõtet ma mäletan, et mismoodi ma lapsed üles kasvatan? Kolm last. Ma olen kodus, kõik on nii väikesed, ise otseselt ei teegi midagi. Ülikool on läbi, aga muid plaane, kui tol hetkel ema olla, ei olnudki,“ tõdeb disainer.