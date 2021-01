TOHOH! Andrus Värnik proovib armuõnne Tinderis 

Andrus Värnik otsib armuõnne Tinderis Foto: Kuvatõmmis/Tinder

"Eks ma olen selle koha pealt ka targemaks saanud, ei lenda enam hurraaga peale, vaid jälgin mängu – et suhe areneks sujuvalt. Ma võtan aega. Varem talitasin suhetes uisa-päisa nagu tornaado, olin energiat täis ja… Mitte et ma praegu vana oleks, aga varem käis küll kõik oluliselt kiiremini – justkui torpeedo töötas! See on praegu palju olulisem, et oleks aega lasta asjadel loomulikult sujuda," tõdes Värnik 2018. aastal Kroonikale antud intervjuus.

"Mul oli Tinderi konto ammusest ajast, aga profiil ei olnud vahepeal avalik. Sügisel otsustasin, et hakkan seal rohkem käima ja uusi tutvusi looma. Mu eesmärk ei ole üheöösuhted, nagu mõnedel, vaid pigem vaadata, mis inimestega seal kohtuda võib ja leida uusi tuttavaid," rääkis 2019. aastal tõsielustaar Helen Kõpp, keda kohati toona kohtumisrakenduses Tinder. Nüüdseks on naine oma õnne leidnud ja tänavu novembris kihlus oma kallima Edgar Vennikasega.

Selle aasta maikuus jäi Tinderis silma ka tšellist Silvia Ilves. "Kasutasin seda tihedamini aasta alguses, praegu viskan aeg-ajalt pilgu peale. Uut suhet ma kindlasti ei otsi,” kommenteeris tšellist ja nelja lapse ema toona Õhtulehele. “Olen tegelikult romantiline inimene ja kui tahan tõsist suhet, siis Tinderist ma seda ei leia. Ma ei kujutaks ette, et kui pulmapäeval küsitakse, et kus te tutvusite, vastan: "Tinderis,"" naeris naine. “See ei ole lihtsalt minu jaoks romantiline koht, kus oma tulevase mehega tutvuda."

Aprillis jäi tinderdamisega silma hüpnotisöör Maris Saar. "Tinderiga on selline põnev lugu, ühelt poolt on ta üsnagi paeluv - justkui lihtne ja kiire viis kuidas leida "see õige" - vähemalt nii reklaamitakse. Teiselt poolt, kui inimeste tähelepanu jaotus on täpselt nii nagu on, siis sisukate vestluste jaoks on vaja endal soovi ja tahet," rääkis ta Õhtulehele.