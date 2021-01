SURM SILME EES: „Top Geari“ täht oli veendunud, et koroona viib ta hauda 

Teletäht ärkas enda sõnul higist läbimärjana, paukus köhida ja läks isolatsiooni - heitis maakodus raamatuga voodisse ning ootas, et vikatimees pea ukse tagant välja pistaks. "Ma ei hakka valetama - see oli päris hirmus!" tunnistab Clarkson. "Iga haigusega, mida põdenud olen, on alati olnud tunne, et arstiteadus ja aeg tõttavad mulle viimaks appi, kuid Covid-19ga pead lihtsalt üksi lamama teadmises, et ravi ei tule ja et aeg on su kõige suurem vaenlane."