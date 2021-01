Kethi Uibomägi tunnistab, et kihlatu Anzori võrgutas ta tekiilaga: saatana jook 

"Mina olin väga piprane kogu aeg – ei, ei, ei, muudkui käsi ees," kirjendab Kethi, et algul ei võtnud muusik vedu, kuid siis kutsus selgeltnägija Anzori ta restorani kohtingule ning noored hakkasid tekiilat jooma. "Kolme shoti kaupa. Seal oli millegipärast, et ühe kaupa ei saanud võtta, vaid sulle kolm ja mulle kolm. Ja ma ei tea... toimis!"

Siiski tõdeb Kethi, et pidu tekiilaga võib lõppeda väga ootamatult. "Lõpuks võib sõrmuse sõrme tuua. Loodan, et Mattias Naan (Kristel Aaslaiu kallim - toim.) kuulab seda praegu ja ootab sind siis tekiilaga kodus," sõnab Kethi oma kaassaatejuhi Kristel Aaslaiule ja loodab, et ka tema sõrmeski varsti kihlasõrmus helgiks.