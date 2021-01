Soome menuansambli käilakuju suri vaid 41 aasta vanuselt 

Laiho suri eelmisel nädalal oma Helsingi kodus. Iltalehti teatel oli kitarrist ja laulja viimastel aastal terviseprobleemide all kannatanud, kuid tema kolleegid nimetavad surma ootamatuks.

Laiho asutas Children of Bodomi 1993. aastal koos trummar Jaska Raatikaineniga. Metalbändist kujunes Soome edukamaid rahvusvahelise tuntusega kollektiive. 2019 andis ansambel viimase kontserdi. Seejärel koondas Laiho enda ümber grupi Bodom After Midnight, mis jõudis salvestada kolm pala ja teha ühe muusikavideo. Need ei jõudnud enne Alexi surma veel ilmuda.