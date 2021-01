Inimesed Peatsed lapsevanemad Lauri Pedaja ja Gethel Burlaka said lõpuks majaomanikeks: kokku kukkuva hurtsiku eest küsitakse hingehinda! Mondela Urbala , täna 17:06 Jaga: M

GALERII

Getheli ja Lauri kihlumine Foto: Siim Lukka

„Meie unistused on nii suured, et need lihtsalt ei mahu korterisse ära,” räägib Lauri Pedaja kihlatu Gethel Burlaka, miks nad otsustasid maale kolida. Päev enne jõululaupäeva andsid noored notaris allkirjad ja said esimest korda majaomanikeks.