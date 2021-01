„Last Christmas“ tõusis viimaks ometi edetabeli tippu! 

George Michaeli ja Andrew Ridgeley "Last Christmas" jõudis publikuni 1984. aasta detsembris, kuid toona takistas selle jõudmist edetabeli esikohale Bad Aidi heategevuslaul "Do They Know It's Christmas?" Hilisematel aastatel on "Last Christmas" veel kuuel korral Briti top 10-sse tõusnud.