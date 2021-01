Inimesed Suri hitist „You'll Never Walk Alone“ tuntud Gerry Marsden Toimetas Triin Tael , täna 09:50 Jaga: M

Gerry Marsden 2010. aastal esitamas oma kuulsaimat hitti FC Liverpooli mängu eel. "You'll Never Walk Alone" kujunes jalgpallimeeskonna tunnuslauluks. Foto: Reuters/Scanpix

78 aasta vanuses on surnud ansambli Gerry and the Pacemakers liidrina tuntud inglise laulja Gerry Marsden.