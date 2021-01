PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 4. jaanuar 

Tööaasta läheb kohe täie hooga käima – energiat on sul palju. Lihtne on koostööd teha, arvestada ka teiste vajadustega, enda soove seejuures tagaplaanile jätmata.

Sulle on tähtis esmajoones see, et vaeva nägemine ka rahaliselt ära tasuks. Silmas tasub pidada seda, et asjad edenevad kiiremini, kui sul on hakkajaid kaaslasi.