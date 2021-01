Tele „Koleilusas“ iseennast mänginud Ivo Linna: „Minu jaoks oli see väga hea uusaastakingitus, et sain seal natuke oma ninaotsa näidata.“ Aigi Viira , täna 18:22 Jaga: M

„KOLEILUS“: „Vaatasin „Koleilusa“ laupäeval puhanud silmadega üle ja mulle väga meeldis. Minu jaoks oli see väga hea uusaastakingitus, et sain „Koleilusas“ natuke oma ninaotsa näidata,“ ütleb Ivo Linna. Foto: Kaader saatest / ERR

„Kui Karmel Killandi mulle helistas ja küsis, kas ma oleksin nõus ühes sketšis osalema, olin muidugi nõus, sest need asjad on põnevad,“ muheleb laulja Ivo Linna, kel tuli ETV aastavahetuse saates „Koleilus“ iseennast mängida. Veel enam – teha seda sketši, mille peaosalise probleemiks on tõik, et ta vaat et ainsa eestlasena põeb Ivo Linna talumatust. „Minu arvamine oma näitlejavõimetest on olematu, ega ma olegi ju mingi näitleja. Sellised pakkumised teevad alati väga suurt rõõmu. Kohale minnes enam-vähem kujutasin ette, millest see lookene rääkima hakkab, aga mul täit ettekujutust polnud.“