Inimesed Näitleja Kait Kall: ma ei lähe enam nii palju närvi. Isegi koroona ei mõjutanud elu Toimetas Mondela Urbala , täna 12:07 Jaga: M

GALERII

Kait Kall Foto: Teet Malsroos

„Ma ei tea midagi, mis saama hakkab, aga uue aasta lubadused on antud. Nagu ikka on jaanuar kõige suurem trennikuu. Iga aasta on see tunne, et nüüd on minu aasta. Veebruaris on juba selline tunne, et järgmine aasta proovin jälle,” jutustab Kait Kall naerdes saates „Hommik Anuga”.