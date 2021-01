5 erinevat võimalust jõusaalihuntidele, kuidas kodustes tingimustes trenni teha 

“Kes trennis käib, teab väga hästi, milline õnnetus see on, kui äkki meie tavapärane treenimisviis ära kaob,” tõdeb personaaltreener Gert Koovit, kes tuli detsembris Eesti meistriks varustusega jõutõstmises. Tema käest küsitakse tihti: mida ma nüüd peale hakkan? Siin on viis võimalust, kuidas kodustes tingimustes trenni teha.