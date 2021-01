Lauri Pedaja ostis kihlatuga ühise kodu: mul oli mega hea aasta 

Lauri mõistab miks inimesed end nii tundsid, kuid isiklikul tasandil ta nõustuda ei saa. "Mul oli megahea aasta. Kevadel kihlusin, suvel sain teada, et saan isaks ja nagu sellest õnnest ja rõõmust veel vähe oleks, siis aasta lõpus sai kasvavale perele ka kodu soetatud," jutustab Pedaja ja lisab, et sellele teekonnale, mis neid ees ootab, võtavad nad kihlatu Getheliga oma jälgijad kaasa. "Üsna pea on sündimas uus Youtube'i kanal, kus saad meie tegemistega lähemalt kaasas käia."