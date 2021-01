Inimesed Uus amet! Inga Lungest saab Lõuna-Eesti hommikuprogrammi uus raadiohääl: olen taas õpilase rollis Toimetas Mondela Urbala , täna 13:24 Jaga: M

Inga Lunge Foto: Aldo Luud

"Mul on ääretult hea meel liituda Ring FM-i vahva seltskonnaga. See on suur rõõm ja väljakutse aidata kuulajatel päeva positiivselt alustada," räägib Inga Lunge uuest tööst.