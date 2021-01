„PUUDUTA MIND“ | Zen-budismi õpetaja selgitab: liigne uhkus ajab upakile, oluline on leida tasakaal 

Paljud meist investeerivad aega ja raha, et elada ilusas majas, sõita uhke autoga või paista välja noor ja ilus. Aga kui palju me investeerime rahas mõõdetamatutesse asjadesse, näiteks headesse suhetesse?

Lõuna-Korea mõjukaim zen-budismi õpetaja ja kirjanik Haemin Sumin räägib oma raamatus “On asju, mida näed vaid hoogu maha võttes” loo, mida ta kuulis Koreas. See lugu sisaldab head õppetundi suhete kohta. See lugu on mehest nimega Maeng Sa-seong, kes elas aastatel1360-1438 ja kes oli Joesoni dünastia kirjatarkade hulgast. Ta oli kuulus oma teadmiste poolest: üheksateistkümneselt sai ta riigiameti eksamil kõige paremad hinded, kahekümneselt sai temast piirkonna kõrgeim riigiametnik. Aga kiire edu tegi ka kõrgiks ja uhkeks.

Ühel päeval külastas Maeng oma piirkonnas tunnustatud zen-budistist õpetajat ja küsis: „Mida ma peaksin arvestama siinset paika valitsedes?“ Õpetaja vastas viisakalt: „Pole vaja muud, kui hoiduda kurjast ja teha head paljudele.“ Maeng nähvas: „Seda teab iga laps! On see kõik, mis sul on mulle öelda?“