JÄLKUSE TIPP: Netflixi šokifilmis on naisel suu asemel urruauk! 

Soome lehel teatel on Hispaania film "Skins" valminud juba 2017, kuid nüüd on see internetikommentaatorite tähelepanu köitnud. Tegevuse keskmes on iseäraliku välimusega inimesed, kes otsivad oma kohta ühiskonnas. Samanthal näiteks on suu ja tagumikuauk kohad vahetanud.