UUS KUTSUMUS: Justin Bieber tahab saada skandaalse hiidkiriku hingekarjaseks 

26aastane laulja on kinnitanud, et Hillsongi kirik päästis ta uimastite ja teiste probleemide küüsist. Bieberist kujunes Austraaliast alguse saanud hiigelkiriku kuulsaim toetaja. Tal olid ülimalt lähedased suhted hipsterpastor Lentziga, kelle jumalateenistusi on võrreldud rokk-kontsertidega. Ent hiljuti vallandati pastor Carl kirikust moraalsete vajakajäämiste tõttu. Ilmnes, et abielumehest hingekarjasel oli tänavu salasuhe. Nüüdseks on selgunud, et Lentz on oma naistele truudust murdnud teistegagi.