Jennifer Lopez võitles 2020. aastat meenutades pisaratega 

51aastane superstaar esitas oma uusima singli "In The Morning" ja avaldas kergendustunnet, et raske aasta on mööda saamas. Lopez meenutas veebruarikuist Super Bowli etteastet: ta esines koos Shakiraga tuhandete inimeste ees. "Täna õhtul teeme veidi teistmoodi. Aga sellest pole midagi. Kui see aasta meile midagi õpetas, siis tänulikkust selle eest, mis meil on - et peaksim iga hetke kalliks. Me kaotasime liiga palju inimesi. Liiga palju ..."