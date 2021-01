Tippdisainer eitab süüdistusi modellide uimastamises ja ahistamises 

Sotsiaalmeedias levisid sel nädalal mitmed anonüümsed kommentaarid, milles kirjeldati Wangi kohatut ja lausa kuritegelikku käitumist - üks modell kirjutas, et Wang oli talle joogi sisse uimastit poetanud, misjärel tal kui bipolaarsel isikul tekkis psühhoos. Ainsana avaldas oma isiku Owen Mooney nimeline modell, kelle väitel oli moekunstnik teda mõni aasta tagasi ööklubis jalgevahest krabanud.

Wang tegi oma pressiesindajate kaudu ajakirjale People avalduse, milles nimetas süüdistusi alusetuks ja groteskselt vääraks. "Neid väiteid on alatul kombel võimendanud sotsiaalmeediakontod, mis on kurikuulsad selle poolest, et avaldavad varjatud ja/või anonüümsete allikate laimavat materjali ilma asitõendite või taustakontrollita."