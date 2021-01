Anu Saagim õpetab, kuidas miljonär rajalt maha võtta: pall tuleb auku saada ja ongi tehtud! 

"Nad tulevad kogu aeg nagu magnetina minu juurde. Tegime terve suve etendusi. Seal käis palju inimesi ja peale etendust lihtsalt jooksevad väiksed soome mehikesed minu juurde," sõnab Anu, kuid selgitab, et saab aru. "Mu viimane mees ütles ka, et tõepoolest, tema ei ole näinud nii pikki jalgu, mis lõppevad mehe nina all."

Head tüdrukud Anu Saagim, Brigitte Susanne Hunt ja Liina Pulges "Kaks kanget" aastalõpu erisaates Foto: TV3

"Meie pidutsesime ka sel metsikul ööl tüdrukutega Helsingi kesklinnas, jõime šampanjat, suplesime purskkaevudes ja olime lihtsalt pöörased. Siis tuli meile järsku meelde, et mitte kaugel möllukohast on Kaivopuisto, kus elavad vormelisõitjad, muusikud, diplomaadid – kõik, mis suvekiisudel vaja," tunnistab Anu, et just sinna sai suund ka võetud. "Jõudsime esimese suure lossini – väravad olid lahti, uksed valla – tippisime hoogsalt sisse."

"Esik oli seal sama suur nagu teil siin vaestel TV3 stuudio. Vaatan... mine pekki... muru kasvab siseruumides! Ei uskunud oma silmi, läksin käpakile, ongi päris muru! Järsku tõstan silmad ja vaatan, et terve ruum oli täis ilusaid mehi," meenutab bravuuritar ja kirjeldab: "Mustad ülikonnad seljas, valged pluusid, kikilipsud lõdvaks lastud – joovad šampanjat ja mängivad golfi."

Teenija tõi tüdrukutele šampanjat ja Anu üritas tutvust teha. "Nad ei pööranud meile esialgu tähelepanu, olid liialt hõivatud oma mänguga. Ja siis vaatan... üks mees võttis kätte golfikepi ja hakkas palli auku rihtima. Kuidas tema tähelepanu saaks haarata? Muidugi läksin nurrudes augu juurde, kükitasin selle kohale ja ütlesin, et vaatame, kas läheb pall auku või ei lähe. Loomulikult läks pall auku ja miljonär oli minu."

Sketš on vestlusõhtust "Head tüdrukud nii ei tee"