Anu Saagim meenutab, kuidas eksabikaasaga kohtus: pall laks auku ja miljonär oli minu 

"Nad tulevad kogu aeg permanentselt ludinal minu juurde. Tegime terve suve etendusi. Seal oli kari inimesi ja peale etendust lihtsalt tulevad väiksed Soome mehed minu juurde," sõnab Anu, kuid selgitab, et saab aru. "Mu viimane mees ütles, et tõepoolest, tema ei ole näinud nii pikki jalgu, mis lõppevad mehe nina all."

"Meie pidutsesime ka tüdrukutega seal, jõime šampanjat. Siis tuli mul järsku meelde, et seal Helsingi turu kõrval on Kaivopuisto, kus elavad vormelisõitjad, muusikud, diplomaadid – kõik, mis vaja," tunnistab Anu, et just sinna sai suund ka võetud. "Esimene suur loss, mis meie ees oli – väravad, uksed valla – läksime padinal sinna sisse."

"Esik sama suur nagu teil siin vaestel TV3 stuudio. Vaatan... mine pekki... muru kasvab! Läksin käpakile, ongi päris muru! Järsku tõstan silmad ja vaatan, et terve ruum oli täis ilusaid mehi," meenutab bravuuritar ja kirjeldab: "Mustad ülikonnad seljas, valged pluusid, kikilipsud lõdvaks lastud – joovad šampanjat ja mängivad golfi."