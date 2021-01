George Michaeli surmamaja müüdi 3,8 miljoni euro eest maha 

George ostis jõeäärse maja 1999. aastal ning maksis selle eest toona 1,45 miljonit naela. 2004. aastal näitas artist oma elamist Oprah Winfrey telesaates. Ta tõdes, et maja pole just ruumikas, "aga vastab täpselt minu ettekujutusele ilusast majast". "Muidugi on laed hästi madalad, sest inimesed olid vanasti lühikesed. Enam inglaslikumaks ja ajaloolisemaks muidugi minna ei saagi."

Laulja näitas Oprah' saates ka oma raamatukogu, mida algselt majas polnud. "Minu meelest peaks igas majas raamatukogu olema. Tahaksin küll väita, et kõik siinsed raamatud on Shakespeare või Wordsworthi omad, aga tegelikult on enamik neist antikvaarsed raamatud, mis me hulgi ostsime. Aga minu meelest on nad lihtsalt ilusad - pigem mööbli kui kultuuri eest."