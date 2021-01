Brigitte Susanne Hunt avaldas, mis ütles talle ekskallim pärast seda, kui oli petmisega vahele jäänud 

"Kui ma järgmise mehe endale saan/võtan, siis ma lähen ja viin ta sinna parki, kus koerad mängivad ja ütlen, et näed mängi oma sõpradega. Või siis terapeudi juurde, sest mul on väga kindel meeste maitse," alustas Brigitte selgitamist. "Kui Anule (Anu Saagimile - toim.) meeldivad rikkad noored Soomlased, siis minule meeldivad pikad mehed. Nad ei pea olema ilusad, kui me vaatame pilte ehk minu ajalugu. Ja kindlasti mitte truud, sest eelviimane kord, kui olin suhtes, siis terve Eesti elas kaasa, kui mind peteti."

Nimelt teatas Brigitte 2019 aasta oktoobris sotsiaalmeedias, et otsib endale kiiremas korras uut korterit, kuna tema elukaaslane Ron Nõmm, kellega ta on koos olnud juba üle aasta, pettis teda, suudeldes teist tüdrukut. „Ma üürin kiiremas korras omale korteri, kuhu ma kolin kohe ise sisse. Kõikidele, kes saatsid mulle videoid, see on tõsi, et minu endine peika Ron suudles tõepoolest peol teise naisega. See on tõsi, ma kinnitan seda. Ja ilmselgelt on see suhe läbi,“ kinnitas Brigitte toona oma Instagrami story's.