HIV-positiivne geistaar läks salaja mehele 

Van Ness kirjutas, et 2020. aasta oli erakordne: ta oli ühiskondlikult aktiivne, kuid ka eraelus oli aasta märkimisväärne. "Abiellusin oma parima sõbraga ja mul on armastav partner, kellega jätkata oma elu ülesehitamist." Ajakirja People teatel käib jutt Van Nessi kallimast Mark Peacockist.

Jonathan koos abikaasaga. Foto: @jvn/Instagram

Nüüdseks on ka Mark pulmauudise sotsiaalmeedias avaldanud.

End mõnel päeval mehena, mõnel naisena tundev Jonathan paljastas mullu, et tal on diagnoositud HIV. Staarjuuksur ja aktivist otsustas oma diagnoosi avaldada, kuna tema sõnul on Donald Trumpi administratsioon keskendunud geikogukonna halvas valguses näitamisele.