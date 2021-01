Suri kuulsa USA õestetrio viimane elusolev liige 

Õestetrio edu jätkus 1950. aastate lõpuni, kuid katkes järgmisel kümnendil, kui levisid kuuldused Phyllise armusuhtest Chicago gangsteri Sam Giancanaga. Lauljanna ise väitis, et nende suhted on platoonilised. Kuid 1965. aastal kohtu ees tunnistas ta, et teadis Giancana kuritegelikust taustast. Mehe täpsema tegevusega ta enda sõnul kursis polnud.