Kirjanik Eia Uus sai emaks: sain silmanurgisse uued naerujalad 

Ajakirjas Ema kirjeldab vastne ema koduse idülli ootamatuid taustahoovusi. "Muidugi on ääretult kohatu, et minu ilus emaduse kujutluspilt on pärit Sylvia Plathilt, ühelt kuulsaimalt "halvalt" emalt ajaloos – naiselt, kes võttis endal elu, kui poeg oli aastane ja tütar kolmene."