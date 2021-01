Maailma kauneimaks naiseks kuulutati 19aastane ajateenistuja! 

Shelbia andis USA uudistesaatele kommentaari Los Angelesest. Kui reporter küsis, kuidas see tema sõjaväeteenistust arvestades võimalik on, seletas modell ja algaja näitleja, et Iisraeli kaitsevägi on olnud väga vastutulelik ning võimaldanud tal osaleda koosolekutel ja teha modellitööd. Los Angelesest on ta nüüdseks juba kodumaale naasnud.