Kuninganna Elizabeth II avaldas liigutava uusaastasõnumi 

"Me peaksime leidma lohutust sellest, et kuigi meil on veel vaja kannatada, naasevad paremad päevad; me oleme jälle oma sõprade seltsis; me oleme jälle oma pere seltsis; me kohtume taas," tsiteeris Tema Majesteet Vera Lynni kuulsat sõjaaegset laulu "We'll Meet Again". Legendaarne inglise lauljanna suri tänavu suvel 103 aasta vanuses.