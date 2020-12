Grete Kullast saab Tõnis Niinemetsa kõrval „Eesti laulu“ saatejuht: ma ei suutnud vastu panna! 

Grete paljastab Õhtulehele, et on viimase kahe-kolme aasta jooksul öelnud ära päris mitmeid telega seotud pakkumisi. "Tundsin lihtsalt, et tahan rohkem aega perele ja iseendale pühendada ning ka avalikkusest veidi eemal olla. "Eesti laulule" ma muidugi vastu panna ei suutnud," ütleb ta. "Mingit hirmu ma otseselt ei tunne, aga eks väike elevus ja õhin on kindlasti sees."

Grete ütleb, et enne saatekoosolekut olid nad Tõnisega kohutunud vaid paaril korral ning vahetanud ehk mõned laused. "ETV aastavahetuse saate salvestusel saime aga lähemalt tuttavaks ja praegu tundub küll, et kõik klapib. Tõnis on nii easy going ja hea huumoriga tüüp, et temaga vist teisiti ei saakski," kiidab Kuld. Praegu ta veel saateks ei harjuta. "Hetkel harjutan end mõttega, et uue aasta esimene pool tuleb suhteliselt tempokas. Mul õnnestus näha ka eelmise aasta saatejuhtide tekste, seega enam-vähem aiman, mis mind ees ootab."