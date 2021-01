EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Aasta tuleb igati sujuv, Kalad ujuvad pärivett 

TÖÖ: Tööl muudatusi ette näha ei ole, kui te just ise neid ei soovi. Kui töötate valdkonnas, mis on seotud nõrgemate abistamise või kellegi eest hoolitsemisega, tunnete tööst suurt rahuldust. Kui olete seotud kunstiga või lasteasutusega, on teil kindlasti palju tegemist. Olete seltskondlik ja teie päevades on rohkelt rõõmu ja armastust. Paistate töötulemustega silma ja teid võidakse edutada. Teie aasta on karjääri mõttes stabiilne, ükskõik millises ametis töötate. Nii mõnedki Kalad eelistavad töötada oma firmas, näiteks toitlustuse alal, iluteenuseid pakkudes, varast köögivilja kasvatades. Võimalik, et just tänavu loote väikeettevõtte.