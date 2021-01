EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Veevalajat ootab ees keeruline, kuid huvitav ja võimalusterohke aasta 

TÖÖ: Kui olete leidnud töö, mis teid rahuldab, toob aasta kaalukaid välisreise, rahvusvahelisi nõupidamisi ja ühisprojekte. Õnneplaneet Jupiter annab soovi olla vaba ja sõltumatu ning jätta igavad ja tüütud asjad kõrvale. Struktuuride loomise ja distsipliini planeet Saturn nõuab aga planeerimist, töötegemist ja igal alal oma elu paika panemist. Kuna kaks vastandlikku planeeti liiguvad Veevalaja märgis, on teil tõepoolest raske kiireid otsuseid teha. Praeguse tööga te ilmselt rahul ei ole ja võimalik, et aasta jooksul vahetate töökohta rohkem kui üks kord. Veevalajale sobib kodus töötamine ning kui tekib vajadus iga päev tööl käia, hakkate ilmselt otsima töökohta, kus saate ise aega planeerida. Kui teil on oma firma või olete vabakutseline, võib aasta kujuneda edukaks, ideede puudust pole teil kunagi ja organiseerimisoskust on küllaga.