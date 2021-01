EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Ambur ihkab tööalaselt edu saavutada 

TÖÖ: Võimalik, et keegi töötab teile vastu. Kuna teie püüdlused on kohati ebareaalsed ja kolleegidele vastuvõetamatud, on ametialane läbisaamine pingestatud. Märtsikuu on suhteliselt närviline aeg, ka tööotsingud kipuvad edutud olema. Mais siiski mingi võimalus avaneb. Ilmselt peate pingutama, et ennast tõestada. Tõenäoliselt on vaja läbi teha täiendõpe. Kui teil õnnestub sel ajal töökoht leida, saadab tegemisi aasta lõpuni edu.