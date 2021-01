EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Skorpionil tasub abieluõnne nimel pingutada 

TÖÖ: Kui peate end tööalaselt täiendama – see võib juhtuda sügisel –, teete seda nurisemata. Tööl võib pisut probleeme tekkida juunis. Võimalik, et keegi ei ole rahul teie ametialase panusega ning see põhjustab konflikte. Tark oleks erimeelsused lahendada diplomaatiliselt, sest juulis-augustis muutub olukord pingevabaks. Sel ajal võidakse teile teha ka uusi pakkumisi.