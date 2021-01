Müstika EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Vähkidel tuleb valmis olla uuteks kohustusteks Edda Paukson , täna 14:00 Jaga: M

vähk Foto: Vida Press

Lõpuks on käes uus aasta ning traditsiooniliselt vaatab astroloog Edda Paukson, mida see 12 tähemärgile toob. Vähkidel tuleb valmis olla uuteks kohustusteks ning kasutada edu saavutamiseks oma sünnipärast diplomaatiat.