EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Maailm muutub üha ebakindlamaks, kuid Kaksikutele võib selline elukorraldus sobida 

TÖÖ: Aasta jooksul on teie põhiprobleemiks töö ja teenistus. Teile võib tunduda, et praegune töö on muutunud rutiinseks või et teilt nõutakse liiga palju. Ülepinge päädib kroonilise unetusega ning muudab teid tõredaks. Ka kohusetunne on nõrgavõitu ning ülemustega läbisaamine on pingeline. Aasta alguses tekib soov vahetada töökohta, kuid sel aastal te uut ja paremat ilmselt ei leia. On ka koondamisvõimalus. Kui teil on juhtumisi plaanis luua eraettevõte, siis on selleks õige aeg aasta algus või südasuvi.