EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Sõnnil kuhjub töid ja tegemisi ohtralt 

TÖÖ: On palju organiseerimist ja enesetõestamist, kohustusi ja vastutust tuleb juurde.Vastutusrikkad kuud töös ja karjääris on jaanuar, veebruar ja märts. Sel ajal võib ette tulla nii töökohavahetust kui ametikõrgendust. Töös kõige edukam aeg kestab augustist novembrini. Olete valmis ümberõppeks, kui tõus karjääriredelil seda nõuab. Ambitsioonikust ja enesekindlust on teil mitme eest, aasta alguses satute ühiskondliku tähelepanu keskpunkti ja võimalik, et hetkeks saab teist meedia maiuspala.