HURRAA | Robert Sarv sõuab suvel kallimaga abieluranda: see on suhte uus vahva peatükk 

Robert ja Kadi tutvusid kohtinguäpis Tinder. Nüüdseks on paar koos olnud kaks aastat. „See oli täiuslik Tinder-match,“ naerab Robert.

Robert naerab, et on abiellumisest unistanud lapsepõlvest saati. „Eks ikka, põnev, ega see suurt ei muuda. Kadi kommenteerib, et abielu ees pole ärevust, see on suhte uus vahva peatükk, pulmapeo ootus on aga väga suur,“ lisab ta. „Eh, töötame advokaadibüroos, meie päevad on tihti emotsioonide Ameerika mäed,“ vastab Robert küsimusele, kas nad on ootusärevil.