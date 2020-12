Moedisainer Roberta Eineri tagasivaade aastale: täiesti okei on mõnikord aeg maha võtta 

„Õppetunniks loen kindlasti seda, et esimest korda elus õppisin leppima, et mõnikord ei ole asjade kulg minu kätes ning on täiesti okei mõnikord aeg maha võtta. Kevadine UK karantiin, moenädalate ärajäämine ja eneses uuesti motivatsiooni leidmine kasvatas väga iseloomu,” naerab naine ning lisab, et väga kindlaid plaane pole mõtet teha ja nendesse liigselt kinni jääda.