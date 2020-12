Paul McCartney räägib kadunud George Harrisoniga ikka veel 

The Beatlesi kitarrist suri 2001. aasta kopsuvähki. McCartney (78) rääkis NPRi intervjuus, et suhtleb George'iga ikka veel - väga erilisel moel. "George oli suur aiandusfänn, tõeliselt hea aednik. Ta kinkis mulle puu: see on suur nulg, mis kasvab mul värava kõrval. Täna hommikul kodust lahkudes ronisin autost välja, panin värava kinni ja vaatasin puu poole, öeldes: "Tere, George!" Seal ta mul kasvab jõudsalt ... See on imeilus."