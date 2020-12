TRAAGIKA: Mileedi osatäitja lamab haigusest puretuna voodis 

Komsomolskaja Pravda kirjutab, et kunagisest Nõukogude Liidu filmistaarist ja seksisümbolist Margarita Terehhovast (78) on alles vaid vari. Näitlejanna on aastaid põdenud Alzheimeri tõve. Viimased fotod temast on pärit 2011. aastast. Nüüd on Margarita juba mitu aastat voodisse aheldatud ega saa iseseisvalt hakkama.