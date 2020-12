Enesetapjate metsast video avaldanud juutuuberit ähvardab 3 miljoni dollari kohtuasi 

Ajakirja People valduses olevate kohtupaberite andmeil on produktsioonifirma Planeless Pictures Pauli kohtusse kaevanud. Firma väidab, et nad olid 2016. aastal sõlminud lepingu, et teha Loganiga film, kus too mängiks iseenda paroodiat. Kuid suitsiidimetsavideo tõttu puhkenud skandaali tõttu jäi Planeless Picture oma litsentsilepingust ilma.