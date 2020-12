ÕL VIDEO | Anu Saagim võttis Aastahiti jagamisel Grete Paia paljaks ja piiras Pluuto pruudi sisse! 

Anu Saagim uuris enne auhinnajagamist, millest pala räägib. "Põhiline sõnum on, et kuhu oleme ühiskonnas jõudnud suhetega, et need on nagu kiirmood - minnakse ühega suhtesse, midagi ei meeldi, vahetatakse välja, otsitakse sellega iseennast ja lõppkokkuvõttes lõhutakse," räägib Grete.