Saund ÕL VIDEO | Aastahitil kolmanda koha pälvinud Ariadne: kirjutasin terviseprobleemidest, mille panime armastuslaulu võtmesse Terttu Jazepov, Anu Saagim, Sten Talivee | Video: Rauno Vahtre , täna 22:58 Jaga: M

GALERII

Mullu Aastahitil kolmanda koha saanud Ariadne jõudis tänavu looga „Running Without You“ samale positsioonile. „Tunne on sama, mis eelmisel aastal – väga ootamatu. See on hästi südantsoojendav, kui su muusika läheb inimestele päriselt korda,“ ütleb ta.