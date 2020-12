ÕL VIDEO | Aastahiti omanikud Clicherik & Mäx ning gameboy tetris: hääletussüsteemi peaks muutma 

Olgugi, et Clicherik läks sõna otseses mõttes otse lavalt laevale, sest ta elab Soomes, lubavad Mäx ja gameboy tetris ehk Pavel Botšarov võitu ikkagi tähistada – seda muidugi mõõdukalt ja kõiki regulatsioone silmas pidades.

Seeme „Maaka“ sünniks sai mulda pandud just Kultuurikatlas, kus nad ka 30. detsembri õhtul auhinna vastu võtsid. „Poetasime Paveliga teineteisele südant ning kui hiljem taksoga koju sõitsime, ütlesin, et võiks mingi aeg koos mussi kirjutada. Kevadel küsisin Pavelilt, kuidas läheb, kas nüüd on aega, et mussi teha ja sealt hakkas asi edenema.“

Botšarov lisab, et loo kirjutamiseks broneeriti suisa hotellis konverentsiruum – seda küll tema enda apsaka tõttu. „Mina, tuulepea, panin stuudiosse vale aja. Sel ajal oli seal reket ja pidime mujale kirjutama minema.“

Kuigi aastahitt sündis koroonapandeemia ajal, tõdevad mõlemad, et eriliselt viljakam see aeg neile muusikaliselt ei olnud. „Mul on vaja, et mu ümber käiks action, siis mul on, millest ainest võtta,“ ütleb Pavel. „Koroona mind ei häirinud, protsess oli täpselt samasugune – kuulasin oma toas taustu ja kirjutasin. Just nii sündis ka salm „Maakale“,“ lisab Mäx.

Hääletussüsteem vajaks muutmist

Kuigi 5MIINUST oli Aastahiti esikümnes suisa kolme looga, jäädi esikolmikust napilt välja ja „Peo lõpp“, „Loodus ja hobused“ ning „Paaristõuked“ võtsid vastavalt 4., 5. ja 6. koha. Pavelile, kes on ka osa räpipundist, tunnistab, et see oli tema jaoks üllatus. „Kindlasti kõlab see praegu teravalt, aga hääletussüsteemi peab ära muutma. Toon ühe näite – üks hästi populaarne eesti blogija, kel on miljon jälgijat, teeb laulu. Ta ei oska üldse muusikat teha, aga avaldab oma esimese loo ja tema poolt hääletavad tema jälgijad. Neid on nii palju, et ta võidab. Kuid te näete ise, mis juhtub 5MIINUSE lauludega – eriti „Loodus ja hobused“ – Eesti muusikaauhindadel,“ räägib ta.

„See on fännide ja sotsiaalmeedia jälgijaskonna töö, aga arvan, et võit ei läinud siiski väga valesse kohta, sest ka meil on Youtube’is üle miljoni kuulamise ja see on väga kähku juhtunud. Kuid võib-olla võiks hääletussüsteem teistsugune olla,“ tõdeb ka Mäx.