Inimesed Enn Veskimägi õppis sel aastal uuesti kõndima: „Kõigepealt hakkasin käima rulaatorkäruga, siis karkudega, siis ühe karguga. Niimoodi on see läinud." Rainer Kerge , täna 21:19

Foto: Martin Ahven

„Ma ei saanud alguses arugi, et mul on koroonaviirus. Mõtlesin, et olen niisama pisut külmetunud, käisin nakatunult veel rattaga sõitmaski,“ meenutab märtsikuu algust Enn Veskimägi, teenekas sportlane ja mööblifirma Standard suuromanik. Siis murdis tõbi mehe nii maha, et päris taastunud pole ta tänini. „Meil alles hakatakse kirjutama, millised on selle haiguse tüsistused ning kuidas ainult töö ja vaevaga saab olukorda parandada.“