Tele „TÄIUSLIK „ÕNNE 13"! Hillar Kohvi unistus täituski: aastavahetuse osas astub üles Anne Veski Sirje Presnal , täna 20:21

ÄRA IIAL ÜTLE IIAL! „Kui mind kutsuti „Õnnesse“, siis mul tuli meelde küll see Õhtulehe artikkel, kus Hillar Kohv unistas, et tahab mind sarjas näha,“ tunnistab Anne Veski. Kas teda ka järgnevates „Õnne“ osades näha saab, selgub uuel aastal. Anne ise ütleb, et mitte miski ei ole võimatu. „Ära iial ütle iial,“ sõnab ta lõbustatult. „Kunagi ei tea, mis elu ette toob. Teeme enne ikka ühe jupi ära ja vaatame, kuidas välja tuli.“ Pildil „Õnne 13“ aastavahetuse osas koos püsistaaride Alma (Helgi Sallo) ja Lainega (Luule Komissarov). Foto: Kairit Leibold/ERR

Ühe inimese jaoks on mööduv aasta parem kui paljud varasemad. Täitus Viinahaua kuulsa kirjasaatja Hillar Kohvi unistus, et tema lemmiksarjas „Õnne 13“ saaks rolli ka Anne Veski. Diiva ise on väga elevil, et saab andunud austajale rõõmu valmistada. „Unistused täituvad,“ on ta kindel. „Paned kuskil mõtte idanema ja lõpuks ta ikka kuhugi välja jõuab.“